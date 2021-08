Covid e sorveglianza | il Veneto ne inventa un’altra

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 2 agosto 2021) Siamo ormai da quasi due anni abituati ad assaporare tentativi di maggiore controllo ed aumento delle restrizioni delle libertà ogni volta che suona un lieve campanello d’allarme, ma non si può ignorare il malcontento dei cittadini italiani che nell’ultima settimana sono scesi di frequente in diverse piazze per dire no al green pass e all’obbligo vaccinale. Oggi il nuovo strumento di controllo in arrivo parte dal. Il documento era stato annunciato un mese fa, ma ora è nero su bianco. E, soprattutto, esiste nei fatti: si tratta della «Strategia per il rafforzamento dell’offerta vaccinale nel contesto dei focolai causati da variant of concern (voc) di Sars-CoV-2», ...