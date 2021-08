Covid, assembramenti a Ischia: chiusi due noti locali (Di lunedì 2 agosto 2021) chiusi due noti locali ad Ischia Porto. Il motivo? Avevano violato le normative anti Covid sugli assembramenti. Gli agenti del commissariato di Ischia, coordinati dal vice questore Maria Antonietta Ferrara, hanno effettuato ieri sera controlli nei luoghi della movida isolana concentrandosi sulla zona della Riva Destra del porto ischitano, tra le più frequentate dell’isola nelle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 agosto 2021)dueadPorto. Il motivo? Avevano violato le normative antisugli. Gli agenti del commissariato di, coordinati dal vice questore Maria Antonietta Ferrara, hanno effettuato ieri sera controlli nei luoghi della movida isolana concentrandosi sulla zona della Riva Destra del porto ischitano, tra le più frequentate dell’isola nelle L'articolo Teleclubitaliazie da Napoli e dall'Italia.

