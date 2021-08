(Di lunedì 2 agosto 2021) commenta Settantuno chili tra marijuana, hashish e cocaina sono stati scoperti dalla guardia di finanza durante un blitz neldi Giarre (). In manette sono finite due persone : un ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Catania, nascondevano droga nel cimitero: due arresti #droga -

Ultime Notizie dalla rete : Catania nascondevano

TGCOM

L'operazione è nata da una intensificazione dei servizi antidroga nella provincia di. Le indagini si sono concentrate nella zona del cimitero di Giarre, oggetto di alcune segnalazioni in ...Secondo la Dda diil capo del gruppo sarebbe stato Giovanni Alfio Di Martino, che con 'il ... Le stesse gestivano i guadagni eil denaro incassato ma talvolta spacciavano, ...Settantuno in totale i chili di stupefacenti recuperati, tra cui 20 chili di marijuana "skunk" e uno di hashish che erano nascosti in un loculo vuoto ...Nascondevano la droga nei loculi del cimitero di GiarrE. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Catania. Sequestrati oltre 70 chili di sostanze stupefacenti tra marijuana, hashish e ...