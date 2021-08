Ballando con le stelle, Milly Carlucci potrebbe chiamare un 'Cantante mascherato' (Di lunedì 2 agosto 2021) Il cast del noto programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle è ancora in fase di definizione: tuttavia, Tv Blog ha già svelato il nome di un possibile concorrente che potrebbe partecipare al programma del sabato sera di Rai 1. Per la prossima edizione, ci sarà una dura competizione tra Rai e Mediaset: battere gli ascolti di Tu si que vales non sarà una sfida facile per Ballando con le stelle, soprattutto che adesso, tra i co-conduttori del programma di Maria De Filippi ci sarà la vincitrice di Amici, Giulia Stabile, capace di conquistare, anche il pubblico dei ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 2 agosto 2021) Il cast del noto programma dicon leè ancora in fase di definizione: tuttavia, Tv Blog ha già svelato il nome di un possibile concorrente chepartecipare al programma del sabato sera di Rai 1. Per la prossima edizione, ci sarà una dura competizione tra Rai e Mediaset: battere gli ascolti di Tu si que vales non sarà una sfida facile percon le, soprattutto che adesso, tra i co-conduttori del programma di Maria De Filippi ci sarà la vincitrice di Amici, Giulia Stabile, capace di conquistare, anche il pubblico dei ...

