Attacco hacker Regione Lazio, cos’è un ransomware e cosa si rischia (Di lunedì 2 agosto 2021) Le ultime sull’Attacco hacker alla Regione Lazio, cos’è un ransomware e cosa si rischia: parla Nicola Zingaretti, cosa sappiamo finora. L’Attacco hacker che ha colpito nel weekend la Regione Lazio lascerà sicuramente degli strascichi pesanti: non solo nell’immediato va a creare problemi di qualsiasi tipo, ad esempio rischiando di bloccare le prenotazioni per i vaccini, ma a lungo termine a risentirne potrebbe essere l’intero sistema ... Leggi su ck12 (Di lunedì 2 agosto 2021) Le ultime sull’allaunsi: parla Nicola Zingaretti,sappiamo finora. L’che ha colpito nel weekend lalascerà sicuramente degli strascichi pesanti: non solo nell’immediato va a creare problemi di qualsiasi tipo, ad esempiondo di bloccare le prenotazioni per i vaccini, ma a lungo termine a risentirne potrebbe essere l’intero sistema ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - IanoS59 : RT @fattoquotidiano: Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Draghi.… - Gian2360 : @ItalicaTestudo Non è che l'attacco hacker se lo sono fatti da soli ? -