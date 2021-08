Tokyo 2020, Blengini: “Importante dare continuità all’approccio e al modo di stare in campo” (Di domenica 1 agosto 2021) Il commissario tecnico dell’Italvolley maschile, Gianlorenzo Blengini, dopo la nettissima vittoria sul Venezuela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha fatto analizzato la prestazione dei suoi ragazzi in vista dei quarti di finale: “Sapevamo che il match di oggi aveva poco significato in termini di classifica, però era Importante dare continuità all’approccio e al modo di stare in campo. Abbiamo dimostrato di rispettare qualsiasi avversario. In generale è stata una buona prova, io vedo una squadra unita, compatta e ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Il commissario tecnico dell’Italvolley maschile, Gianlorenzo, dopo la nettissima vittoria sul Venezuela ai Giochi Olimpici di, ha fatto analizzato la prestazione dei suoi ragazzi in vista dei quarti di finale: “Sapevamo che il match di oggi aveva poco significato in termini di classifica, però erae aldiin. Abbiamo dimostrato di rispettare qualsiasi avversario. In generale è stata una buona prova, io vedo una squadra unita, compatta e ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - dreamingofus_ : ho fatto tre esercizi e mi sembra di aver partecipato a tokyo 2020 puttana eva ma io come ci torno a scuola - Antonellamalfe1 : RT @HuffPostItalia: Si baciano sul podio di Tokyo 2020, ma violano il regolamento sanitario -