Tita - Banti strepitosi, sono già certi almeno dell'argento (Di domenica 1 agosto 2021) Clamorosa prova di forza per Ruggero Tita e Caterina Banti nella classe dei catamarani volanti a Enoshima, la sede velica dell'Olimpiade. Oggi si sono chiuse le regate di qualificazione (12) e gli ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Clamorosa prova di forza per Ruggeroe Caterinanella classe dei catamarani volanti a Enoshima, la sede velica'Olimpiade. Oggi sichiuse le regate di qualificazione (12) e gli ...

Eurosport_IT : BLINDATO L'ARGENTO, STUPENDI TITA-BANTI! ?????? Con il secondo posto nella terza regata di giornata, la coppia azzurr… - sportface2016 : +++CATERINA BANTI E RUGGERO TITA MEDAGLIA NEL NACRA 17. MARTEDI' GAREGGERANNO PER L'ORO+++ #Sailing #Vela #OlimpiadiTokyo2020 - RaiSport : ?? #Vela, medaglia sicura per la coppia #Tita-#Banti nel #Nacra17 Per essere certi dell'oro dovranno arrivare nell… - AlanIlMagi : RT @sportface2016: +++CATERINA BANTI E RUGGERO TITA MEDAGLIA NEL NACRA 17. MARTEDI' GAREGGERANNO PER L'ORO+++ #Sailing #Vela #OlimpiadiToky… - AristarcoScann1 : RT @RaiNews: La staffetta 4X100 mista di nuoto ha conquistato oggi uno storico bronzo olimpico, ottenendo anche il record italiano, nelle O… -