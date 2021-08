Rinvio switch - off: Persidera non ci sta. Chiamate in causa anche AGCOM e ACGM (Di domenica 1 agosto 2021) E invece niente, l'appuntamento con la Gazzetta Ufficiale del 31 luglio è stata mancato. Così il mercato, invece di accelerare, resta in attesa degli incentivi in arrivo: chi comprerebbe oggi un TV ... Leggi su dday (Di domenica 1 agosto 2021) E invece niente, l'appuntamento con la Gazzetta Ufficiale del 31 luglio è stata mancato. Così il mercato, invece di accelerare, resta in attesa degli incentivi in arrivo: chi comprerebbe oggi un TV ...

Advertising

Digital_Day : Il rinvio dello switch-off TV sarebbe a danno della pluralità, dei piccoli editori e dei cittadini - AleGaetani : RT @wallstreetita: #BonusTV - Partirà a breve la corsa al bonus di 100 euro per cambiare il vecchio televisore e comprarne uno nuovo compat… - wallstreetita : #BonusTV - Partirà a breve la corsa al bonus di 100 euro per cambiare il vecchio televisore e comprarne uno nuovo c… - alberester : RT @alberester: Switch-off TV, il rinvio: il 1 settembre non succede nulla. - alberester : Switch-off TV, il rinvio: il 1 settembre non succede nulla. -