Olimpiadi | nuoto | staffetta 4×100 | bronzo per il team azzurro

Advertising

FINOfficial_ : #buongiornocosì ???????????? ???????????????????? ???????????? ?????????? Una medaglia strappata con tutta la classe, la rabbia e l'orgoglio… - Eurosport_IT : Sveglia puntata anche questa notte: ore 04.15 per l'ultima gara di Federica Pellegrini?????????? #HomeOfTheOlympics |… - Gazzetta_it : Paltrinieri, il cuore non basta: quarto nei 1500 sl #Tokyo2020 - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #NuotoTokyo2020 #NuotoTokyo2021 Nuoto, Olimpiadi Tokyo. Thomas Ceccon: “Staffetta be… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlessandroMiressi #FedericoBurdisso VIDEO 4×100 mista bronzo alle Olimpiadi, finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi nuoto

La venticinquesima medaglia dell'Italia arriva ancora una volta dalcon lo storico bronzo ...Dressel che vince i 50 sl in 21"07 con il più alto margine di distacco della storia delle, ...DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI FINALETOKYO 2020/ Italia terza! Record Italiano RISULTATITOKYO 2020: TUTTE LE GARE DI OGGI Presentiamo allora tutto ciò che avremo da ...Federica Pellegrini ha chiuso la sua avventura alle Olimpiadi in quella che è stata la sua quinta partecipazione ...La sorpresa/impresa arriva dalla 4x100. L'Italia vince uno storico bronzo nella specialità mista maschile portando in alto il tricolore in questi Giochi Olimpici di Tokyo ...