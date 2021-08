LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: bandiera rossa! Gara sospesa dopo l’incidente al via! Fuori Leclerc, Bottas e Perez (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Dal replay si capisce come Leclerc sia stato centrato all’interno di curva 1 da Stroll mettendolo ko, con il monegasco che, a sua volta, travolge Norris. Che disastro! 15.10 Siamo al 3° giro ma è già tutto fermo… si pulisce la pista dai tantissimi detriti sparsi tra curva 1 e curva 2. 2/70 Verstappen è rientrato ai box per controllare la vettura ed è 13°. bandiera ROSSA Gara sospesa! Troppi detriti in pista! 2/70 Siamo in regime di Safety Car, OUT Bottas, Leclerc, STROLL E Perez!!! ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Dal replay si capisce comesia stato centrato all’interno di curva 1 da Stroll mettendolo ko, con il monegasco che, a sua volta, travolge Norris. Che disastro! 15.10 Siamo al 3° giro ma è già tutto fermo… si pulisce la pista dai tantissimi detriti sparsi tra curva 1 e curva 2. 2/70 Verstappen è rientrato ai box per controllare la vettura ed è 13°.ROSSA! Troppi detriti in pista! 2/70 Siamo in regime di Safety Car, OUT, STROLL E!!! ...

