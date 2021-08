Kane vuole partire | incontro in programma con il Tottenham

(Di domenica 1 agosto 2021) Harryconsidera giunta al capolinea la sua avventura al. Le ultime sul trasferimento del bomber inglese Sono giorni, se non ore, decisivi per l’addio di Harryal. A riportarlo è la stampa inglese, che parla di unina breve con la dirigenza degli Spurs per lasciar andare il bomber inglese, pronto ad unirsi al Manchester City. Fabio Paratici, da poco arrivato a Londra, non vorrebbe privarsi del numero 9, ma molto presto dovrà arrendersi alla volontà del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Harry vuole lasciare il Tottenham . La sua decisione è irrevocabile, l'attaccante inglese, scrive il Telegraph , solo vestire la maglia del Manchester City. Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato di un possibile valzer delle punte: "Non si può dire che il Borussia Dortmund non sappia vendere, ha fatto al ...