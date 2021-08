Isla sul futuro di Vidal | “Sogna di giocare nel Flamengo | gli ho già regalato la maglia”

(Di domenica 1 agosto 2021) L’ex esterno di Udinese, Juve e Cagliari, Mauricio, ha parlato così deldi Arturoai microfoni di Fla TV: “Molte volte ho parlato con Arturo, che ha vissuto un periodo molto difficile. Non ha giocato la Coppa America al 100%, come avrebbe potuto.dinel. Adesso è tornato all’Inter, però il suo sogno rimane quello. Gli ho giàuna miadele quella di Rafinha: nel ritiro in hotel in Coppa America, abbiamo guardato insieme la gara del”. Foto: Twitter ...

Il futuro di Arturo Vidal dovrebbe essere lontano dall'Inter. Il cileno è arrivato sotto richiesta di Antonio Conte, ma il suo rendimento non è stato di certo all'altezza. La sua condizione non è dell'altezza. L'Inter vorrebbe chiudere le trattative di calciomercato in uscita per diversi calciatori. Tra questi il cileno Arturo Vidal.