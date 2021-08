Gianna Nannini conquistata dai Laghi di Fusine fa cantare il pubblico del No Borders dall’inizio alla fine

(Di domenica 1 agosto 2021) “Questo è un posto bellissimo!” ha urlato a gran voceall’inizio del suo strepitoso e coinvolgente concerto, andato in scena oggi pomeriggio aidi, sul palco del NoMusic Festival. C’è stata la dolcezza del pianoforte ma non è mancata l’energia del rock: accompagnata dal monfalconese Christian “Noochie” Rigano, uno dei principali talenti musicali del Friuli Venezia Giulia, già collaboratore di Jovanotti ed Elisa,in un set davvero intenso di un’ora e mezza ha ripercorso tutti i suoi più grandi successi, assieme alche ...

Advertising

ANNAQuercia : LONTANO DAGLI OCCHI -DAL VIVO-GIANNA NANNINI - leone52641 : RT @Marian__136: 'Notti senza cuore' - Gianna Nannini - Marian__136 : 'Notti senza cuore' - Gianna Nannini - ANNAQuercia : UN GIORNO DISUMANO CON TESTO GIANNA NANNINI - ANNAQuercia : ragazzo dell'Europa- DAL VIVO - GIANNA NANNINI -

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Nannini

Saràad inaugurare la rassegna, seguiranno il 12 agosto Niccolò Fabi, il 13 agosto Giorgio Panariello e il 24 agosto Fiorella Mannoia.da Siena, celebrata rocker, cantautrice che sa unire l'anima rock con ballate anche romantiche, ha dovuto rinunciare nell'estate ai concerti nei palasport e sulle grandi piazze. Si è ...“Questo è un posto bellissimo!” ha urlato a gran voce Gianna Nannini all’inizio del suo strepitoso e coinvolgente concerto, andato in scena oggi ...C’è stata la dolcezza del pianoforte ma non è mancata l’energia del rock: accompagnata dal monfalconese Christian “Noochie” Rigano, uno dei principali talenti musicali del Friuli Venezia Giulia, già c ...