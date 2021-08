F1 GP Ungheria 2021, Vettel squalificato: Sainz diventa terzo (Di domenica 1 agosto 2021) Sebastian Vettel è stato squalificato dal Gran Premio di Ungheria 2021, perdendo dunque il secondo posto per quanto concerne l’ordine di arrivo finale. I responsabili incaricati di valutare la sua situazione, dopo i due mancati rispetti delle procedure del caso, hanno decretato la massima sanzione per il tedesco. Terza posizione dunque per il ferrarista Carlos Sainz, dovuta all’insufficienza della quantità di benzina usufruibile dal pilota per l’appunto squalificato; peraltro lo stesso Vettel può vantare un passato in Ferrari. Come dichiarato dal delegato Fia Bauer, la ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Sebastianè statodal Gran Premio di, perdendo dunque il secondo posto per quanto concerne l’ordine di arrivo finale. I responsabili incaricati di valutare la sua situazione, dopo i due mancati rispetti delle procedure del caso, hanno decretato la massima sanzione per il tedesco. Terza posizione dunque per il ferrarista Carlos, dovuta all’insufficienza della quantità di benzina usufruibile dal pilota per l’appunto; peraltro lo stessopuò vantare un passato in Ferrari. Come dichiarato dal delegato Fia Bauer, la ...

