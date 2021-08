Advertising

infoitsport : Cassani merita rispetto e soltanto un grande grazie! - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: '#Cassani merita rispetto'. Il commento di Bergonzi #Tokyo2020 - Gazzetta_it : '#Cassani merita rispetto'. Il commento di Bergonzi #Tokyo2020 - Prof_Gianfry : « #NIBALI E' IL #JORGINHO DELLA NOSTRA NAZIONALE. #MOSCON? ATTACCANTE COME #CHIESA » E #Cassani? È come #Ventura? I… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassani merita

La Gazzetta dello Sport

Daviderispetto. E un grazie grande così... Nella polemica per il rientro dall'Olimpiade di Tokyo c'è qualcosa che non ci convince. Che fossimo ormai ai titoli era una facile previsione. Ci ...... una considerazione generale rivolta soprattutto a Luca Ferrazzi , che 5 anni fa sostenne...Gallarate - In piazza con Serati ci sono anche i Ferrazziani e Martucci Gallarate - 'Gallarate...In una giornata olimpica che potremmo definire “transitoria”, tengono banco due polemiche che hanno a che fare più con lo sport parlato che con quello praticato. Per Cassani, ...Delusione cocente per il campione del mondo. Oro allo sloveno Roglic. Per salvare la spedizione olimpica non rimane che la pista ...