Advertising

DiMarzio : Lo #Spezia rivuole #Agudelo: #ThiagoMotta lo lanciò quando era al Genoa - sportli26181512 : Calciomercato Spezia, idea Caceres per Thiago Motta: Serve, però, una drastica riduzione dell’ingaggio… - Lodamarco1 : RT @DiMarzio: Lo #Spezia rivuole #Agudelo: #ThiagoMotta lo lanciò quando era al Genoa - Fprime86 : RT @DiMarzio: Lo #Spezia rivuole #Agudelo: #ThiagoMotta lo lanciò quando era al Genoa - DiMarzio : Lo #Spezia rivuole #Agudelo: #ThiagoMotta lo lanciò quando era al Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Spezia

LA- Martin Caceres (34), svincolato dalla Fiorentina , potrebbe finire allodi Thiago Motta : serve, però, una drastica riduzione dell'ingaggio. L'uruguaiano è approdato in Italia nel 2009, quando la Juve lo prelevò dal Barcellona . In seguito ha militato con Siviglia ,...I prossimi giorni saranno importanti per capire se Pulgar potrà essere davvero il primo degli 11 registi teorizzati dall'allenatore exe Trapani. Del resto, Bianco (2002) è la mezzala titolare ...Genova. Il Consiglio Regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato la composizione dei gironi del campionato di Promozione per la stagione 2021-2022: due gironi composti entrambi da quindici ...Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato di se stesso e di molti argomenti interessanti ai canali ufficiali viola. Queste le sue dichiarazioni: "L’unica mia ...