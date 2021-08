Bayern Monaco | Nagelsmann | “Sconfitta con il Napoli? Ci manca ancora il ritmo | ma abbiamo tempo”

(Di domenica 1 agosto 2021) Il tecnico del, Julian, dopo la pesantein amichevole contro ile le proteste dei tifosi, ha chiestoper poter lavorare con la propria squadra: “Se guardiamo al nostro programma di agosto e settembre,tante partite davanti a noi. Però nontantoa disposizione per introdurre cose nuove. Sto recuperando una squadra che sta facendo molto bene, ma la maggior parte dei giocatori si è unita a noi solo negli ultimi giorni. Cino...

Advertising

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, #FCBayernNapoli. Dove vederla ?? ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : #Napoli, sconfitto il #BayernMonaco in amichevole grazie ad una doppietta di #Osimhen - sscnapoli : ?? Bayern Monaco-Napoli, dove seguirla. ?? #ForzaNapoliSempre - sportface2016 : #BayernMonaco, le dichiarazioni del tecnico Julian #Nagelsmann - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

L'idea di riportare sul belga in Inghilterra (ricordiamo ex Chelsea ad inizio della sua carriera) nasce dalle difficoltà di trattare con i due club tedeschi, Borussia Dortmund e, per i ...È calcio d'agosto, soltanto un'amichevole condizionata anche dai tanti cambi fatti da Nagelsmann all'intervallo ma vincere convincendo contro ilè un'iniezione di fiducia e autostima. ...Karim Zedadka ha commentato su Instagram la vittoria di ieri del Napoli contro il Bayern Monaco, esaltando la prestazione e la squadra.Tra le note positive di Bayern Monaco-Napoli c'è anche Stanislav Lobotka, schierato titolare da play a centrocampo ...