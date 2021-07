Torta di mele di Antonino Cannavacciuolo: la ricetta segreta (Di sabato 31 luglio 2021) Il vostro dolce preferito è la Torta di mele? Ecco la ricetta del famoso chef Antonino Cannavacciuolo per preparare una buonissima Torta di mele, completa di ingredienti e di procedimenti. Ingredienti: Per cucinare la Torta di mele del famoso chef, vi serviranno: 300 grammi di farina 00 200 grammi di burro (180 grammi vi serviranno per l’impasto ed il restante per imburrare la teglia) 200 grammi di zucchero bianco da tavola 200 ml di yogurt bianco intero 16 grammi di lievito in polvere per i dolci (1 bustina) 4 mele 3 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 31 luglio 2021) Il vostro dolce preferito è ladi? Ecco ladel famoso chefper preparare una buonissimadi, completa di ingredienti e di procedimenti. Ingredienti: Per cucinare ladidel famoso chef, vi serviranno: 300 grammi di farina 00 200 grammi di burro (180 grammi vi serviranno per l’impasto ed il restante per imburrare la teglia) 200 grammi di zucchero bianco da tavola 200 ml di yogurt bianco intero 16 grammi di lievito in polvere per i dolci (1 bustina) 43 ...

