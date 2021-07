Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato - Il gruppo su Facebook: 'Infarto superato, sta meglio' (Di sabato 31 luglio 2021) Sta meglio Gaetano Curreri, il leader degli Stadio svenuto venerdì sera durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il Malore. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 luglio 2021) Sta, il leadersvenuto venerdì sera durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il

