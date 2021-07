Governo, pronto un nuovo decreto: green pass su treni e aerei, scuola in presenza da settembre (Di sabato 31 luglio 2021) Il Governo si prepara a varare, la prossima settimana, un nuovo decreto con cui verranno estese alcune norme già previste dal 6 agosto e riguardanti in particolare il green pass. Quest’ultimo verrà infatti reso obbligatorio anche per i viaggi in treno, aereo e nave. Non è ancora stata definita la data a partire dalla quale entrerà in vigore questa norma, ma l’orientamento dell’esecutivo sembra quello di imporre l’obbligo, anche in questo caso, dal 6 agosto. La misura serve soprattutto a scongiurare un’ondata di contagi causata dal rientro dalle vacanze di milioni di italiani. Il leader della Lega Matteo ... Leggi su tpi (Di sabato 31 luglio 2021) Ilsi prepara a varare, la prossima settimana, uncon cui verranno estese alcune norme già previste dal 6 agosto e riguardanti in particolare il. Quest’ultimo verrà infatti reso obbligatorio anche per i viaggi in treno, aereo e nave. Non è ancora stata definita la data a partire dalla quale entrerà in vigore questa norma, ma l’orientamento dell’esecutivo sembra quello di imporre l’obbligo, anche in questo caso, dal 6 agosto. La misura serve soprattutto a scongiurare un’ondata di contagi causata dal rientro dalle vacanze di milioni di italiani. Il leader della Lega Matteo ...

