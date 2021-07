Ascolti Tv 30 luglio: Conti vince facile anche in replica. Ines dell’anima mia parte col 10,7%. Sul podio Chicago P.D. (Di sabato 31 luglio 2021) Ascolti, la replica ‘storica’ di Paolo Mieli, batte la nera in replica di Alessandra Viero Giornata olimpica meno densa di risultati per gli Azzurri, ma sempre medagliata (nell’arco femminile con la Boari) e con alcune vittorie importanti quella del 30 luglio, venerdì. In prima serata c’era una sfida inedita, per quello che riguarda le ammiraglie, con la serie spagnola Ines dell’anima Mia alle prese con la replica di Top Dieci. E poi c’erano anche il telefilm di Italia1, il quotidiano racconto serale di Rai2 delle Olimpiadi a cura di Alessandra De ... Leggi su tvzoom (Di sabato 31 luglio 2021), la‘storica’ di Paolo Mieli, batte la nera indi Alessandra Viero Giornata olimpica meno densa di risultati per gli Azzurri, ma sempre medagliata (nell’arco femminile con la Boari) e con alcune vittorie importanti quella del 30, venerdì. In prima serata c’era una sfida inedita, per quello che riguarda le ammiraglie, con la serie spagnolaMia alle prese con ladi Top Dieci. E poi c’eranoil telefilm di Italia1, il quotidiano racconto serale di Rai2 delle Olimpiadi a cura di Alessandra De ...

