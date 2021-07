Anticipazioni Un Posto Al Sole | addio Samuel e Jimmy?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 31 luglio 2021) Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Unal”, ecco cosa accadrà nelle puntate da lunedì 2 a venerdì 6 agosto 2021. Poi la soap napoletana andrà in ferie fino a lunedì 23 agosto. La stagione 24 va in onda tutti i giorni alle 20:45 su Rai 3. Lunedì 2 agosto Dopo il fallimento della cena romantica,sta per lasciare Palazzo Palladini. Guido e Mariella fanno diverse ipotesi sulle ragioni dello stato d'animo di Speranza, Vittorio sembra deciso a far rivivere vecchie abitudini dannose. Bianca fa la conoscenza di Cristina con la quale instaura subito un rapporto conflittuale, con ...