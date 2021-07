Anche in Francia si protesta ancora contro il Green pass: scontri a Parigi, poliziotti feriti (Di sabato 31 luglio 2021) Parigi, 31 lug – ancora manifestazioni contro il Green pass in tutta la Francia, arrivata ormai ad uno stato di mobilitazione permanente contro il cosiddetto “pass sanitario”. Migliaia di partecipanti in tutta la nazione. Francia, in piazza contro il Green pass Le manifestazioni contro il Green pass hanno preso una piega violenta a Parigi, dove secondo Adnkronos vi sono stati scontri oggi a place de la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 luglio 2021), 31 lug –manifestazioniilin tutta la, arrivata ormai ad uno stato di mobilitazione permanenteil cosiddetto “sanitario”. Migliaia di partecipanti in tutta la nazione., in piazzailLe manifestazioniilhanno preso una piega violenta a, dove secondo Adnkronos vi sono statioggi a place de la ...

