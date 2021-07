Amanda Knox contro Matt Damon: «Sfrutta la mia storia» (Di sabato 31 luglio 2021) «Senza il mio consenso e a spese della mia reputazione». Amanda Knox contro Matt Damon e il regista Tom McCarthy per il film La ragazza di Stillwater, passato allo scorso Festival di Cannes e che sarà nelle sale italiane il prossimo autunno. La pellicola, anche se non è ambientata in Italia, ha analogie con la vicenda dell’americana, ora 34enne, che è stata prima condannata e poi assolta in via definitiva in Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre del 2007. Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) «Senza il mio consenso e a spese della mia reputazione». Amanda Knox contro Matt Damon e il regista Tom McCarthy per il film La ragazza di Stillwater, passato allo scorso Festival di Cannes e che sarà nelle sale italiane il prossimo autunno. La pellicola, anche se non è ambientata in Italia, ha analogie con la vicenda dell’americana, ora 34enne, che è stata prima condannata e poi assolta in via definitiva in Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre del 2007.

Advertising

MediasetTgcom24 : Amanda Knox contro Matt Damon per 'La ragazza di Stillwater': 'Basta sfruttare il mio nome!'… - dunvkirk : Appena saputo che Amanda Knox è triggerata fino al buco del culo per il film Stillwater di Tom McCarthy, sono già i… - Italia_Notizie : Amanda Knox furibonda per il film con Matt Damon: “Che significa ispirato alla ‘mia saga’? Non a quello che ho fatt… - zazoomblog : Amanda Knox furibonda per il film con Matt Damon: “Che significa ispirato alla ‘mia saga’? Non a quello che ho fatt… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Amanda Knox contro Matt Damon per 'La ragazza di Stillwater': 'Basta sfruttare il mio nome!' #laragazzadistillwater h… -