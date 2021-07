Superlega, Juve, Real e Barcellona: “La UEFA non può più minacciarci” (Di venerdì 30 luglio 2021) Può rinascere il progetto Superlega. Juventus, Barcellona e Real Madrid pronte ad andare avanti dopo la decisione del Tribunale di Madrid. Rinasce il progetto Superlega. O almeno il trio composto dalla Juventus, dal Barcellona e dal Real Madrid potrà riprovarci senza temere alcuna ripercussione da parte della UEFA. Il Tribunale di Madrid, infatti, ha intimato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 luglio 2021) Può rinascere il progettontus,Madrid pronte ad andare avanti dopo la decisione del Tribunale di Madrid. Rinasce il progetto. O almeno il trio composto dallantus, dale dalMadrid potrà riprovarci senza temere alcuna ripercussione da parte della. Il Tribunale di Madrid, infatti, ha intimato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Comunicato #Juve, #Barça e #Real: 'Dal Tribunale di Madrid obbligo per l'#Uefa di togliere le sanzioni anche ai 9 c… - forumJuventus : ?? Comunicato Juve-Real-Barcellona: ??? 'Non saremo più oggetto di minacce della Uefa' ?? 'Obiettivo continuare a svi… - tuttosport : #Juve, #Barça, #Real: 'Continueremo a sviluppare il progetto #Superlega' - bianconerodoc10 : RT @iamnotaheroine: Se Ceferin avesse un minimo di dignità e di orgoglio personale si dimetterebbe questa sera stessa, la disfatta di Capor… - nl_bw1897 : RT @willy_signori: Nessuno dei 12 club era veramente mai uscito dal progetto superlega (lo dico per quelli che “la Juve non si può iscriver… -