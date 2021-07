Scherma | Campionati Italiani Assoluti a Courmayeur | al via a giugno 2022

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il Forum Sport Center di Colonne, presso Courmayer, ospiterà idi, al via a2021. Roberto Rota, sindaco della nota località turistica, ha commentato la rilevante notizia, naturalmente un motivo d’orgoglio e di prestigio: “Saremo centro dellaitaliana, con le tre armi, fioretto, spada e sciabola. Courmayer punta a ospitare anche iparalimpici e quelli Master, nei giorni subito successivi ai tricolori. Le competizioni sarebbero un ideale inizio della prossima ...

