Reddito cittadinanza: altri 70 illeciti scoperti in Sicilia dalla Guardia di Finanza (Di venerdì 30 luglio 2021) I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, con il supporto del locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato alle Procure di Agrigento e Sciacca, oltre 70 soggetti residenti nell'intera provincia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 luglio 2021) I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, con il supporto del locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato alle Procure di Agrigento e Sciacca, oltre 70 soggetti residenti nell'intera provincia L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

francescoseghez : La mappa dell'incidenza delle persone che percepiscono reddito di cittadinanza in Italia via @INPS_it. - CarloCalenda : Per risolvere l'emergenza #rifiuti a Roma va potenziato il termovalorizzatore di San Vittore. Ama va messa in Acea.… - rtl1025 : ?? '#Salvini felice di avere smontato riforma #Bonafede. Bravo. #Garavaglia afferma orribile il #reddito di cittadin… - live_palermo : Reddito di Cittadinanza, nell'agrigentino scovati oltre 70 furbetti - RosarioSibillo : Vogliamo aumentare i vaccinati? Lo stato proponga a chi non si vaccina la sospensione del reddito di cittadinanza.… -