Napoli, via all'intesa con la Federico II: a Scampia il Polo di Scienze infermieristiche

Approvata in Giunta comunale, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo e dell'assessora al Patrimonio Alessandra Clemente, la convenzione tra il Comune di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli Federico II per la concessione in comodato d'uso del Polo di Scienze infermieristiche della Federico II a Scampia. L'atto regolamenta gli impegni assunti dalle due Istituzioni per rendere operativa la struttura a partire dall'anno accademico 2021/2022 e per consentire lo svolgimento delle attività didattico/formative, tecnico-scientifiche e di ricerca ...

