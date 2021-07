Monte dei Paschi, Unicredit tratta in esclusiva col Tesoro: tutti gli scenari (Di venerdì 30 luglio 2021) Il segnale che l’operazione è gradita ai mercati è arrivato, puntuale, stamani 30 luglio a Piazza Affari. Dopo un avvio difficoltoso per i troppi ordini d’acquisto, infatti, Unicredit ha presto guadagnato il 5,2% a quota 10,36 euro per azione; Monte Paschi è schizzata in rialzo del 9,71% a 1,24 euro. Il punto è l’intesa di massima siglata nella serata di ieri 29 luglio fra Unicredit e il ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sua qualità di azionista di maggioranza di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel punta alla fusione con ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 luglio 2021) Il segnale che l’operazione è gradita ai mercati è arrivato, puntuale, stamani 30 luglio a Piazza Affari. Dopo un avvio difficoltoso per i troppi ordini d’acquisto, infatti,ha presto guadagnato il 5,2% a quota 10,36 euro per azione;è schizzata in rialzo del 9,71% a 1,24 euro. Il punto è l’intesa di massima siglata nella serata di ieri 29 luglio frae il ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sua qualità di azionista di maggioranza di Bancadeidi Siena. Il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel punta alla fusione con ...

Advertising

borghi_claudio : Ah beh... Padoan si è astenuto in cda... non hanno limiti, non hanno ritegno non hanno vergogna. Povera Siena. Pove… - fattoquotidiano : Alla fine UniCredit ha rotto gli indugi e avviato una trattativa “in esclusiva” con il ministero dell’Economia per… - repubblica : Monte dei Paschi, Unicredit rompe gli indugi: tratta con il Tesoro ma vuole una dote da 6 miliardi - LKynes4 : RT @borghi_claudio: Ah beh... Padoan si è astenuto in cda... non hanno limiti, non hanno ritegno non hanno vergogna. Povera Siena. Povera I… - EmiSilver1 : RT @borghi_claudio: Ah beh... Padoan si è astenuto in cda... non hanno limiti, non hanno ritegno non hanno vergogna. Povera Siena. Povera I… -