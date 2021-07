Lutto per Luisa Ranieri: “Arrivederci amico mio” (Di venerdì 30 luglio 2021) Lutto per l’attrice Luisa Ranieri. Nelle sue stories Instagram ha voluto salutare un vecchio amico da poco scomparso. Lutto Luisa Ranieri (AdobeStock e GettyImages)Luisa Ranieri è una delle attrici più conosciute in Italia. Ha lavorato con tantissimi attori di spicco come Vincenzo Salemme, Leonardo Pieraccioni e molti altri. Recentemente ha lavorato ne La vita promessa di Ricky Tognazzi e Le indagini di Lolita Lobosco di Luca Miniero. Se della sua carriera sappiamo tutto, non possiamo dire lo stesso della sua vita ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 luglio 2021)per l’attrice. Nelle sue stories Instagram ha voluto salutare un vecchioda poco scomparso.(AdobeStock e GettyImages)è una delle attrici più conosciute in Italia. Ha lavorato con tantissimi attori di spicco come Vincenzo Salemme, Leonardo Pieraccioni e molti altri. Recentemente ha lavorato ne La vita promessa di Ricky Tognazzi e Le indagini di Lolita Lobosco di Luca Miniero. Se della sua carriera sappiamo tutto, non possiamo dire lo stesso della sua vita ...

Advertising

borghi_claudio : Un disastro... Aveva lottato per le cure contro il covid dal primo minuto. Aveva salvato centinaia di vite. Medic… - Giusepp16731083 : @Nellina38303549 E' incredibile come un intellettuale che si è occupato (e brillantemente) di diritto sia riuscito… - nunziachinnici : RT @Don_Lazzara: Amici, chiedo a tutti la carità della preghiera per il collega #LuigiMonteleone che ieri sera improvvisamente ha lasciato… - frncsc20002 : @la_kuzzo La lega dice che il M5S è in lutto per la riforma bonafede, Conte dice che hanno migliorato la riforma an… - Marios42355174 : RT @AStramezzi: ‘Sti figli di madre ignota abbrev m.ignota a noi noti quando ha disse che il Plasma Iperimmune works lo hanno stalkerato Di… -