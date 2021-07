LIVE – Qualifiche F1 GP Ungheria 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 31 luglio 2021) La DIRETTA LIVE delle Qualifiche del Gran Premio di Ungheria 2021 di Formula 1. Caccia alla pole all’Hungaroring, dove si rinnova l’ennesimo duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con Valtteri Bottas terzo incomodo e le Ferrari che su una pista abbastanza incline alle proprie caratteristiche non starà a guardare con Leclerc e Sainz. Un’ora nel corso della quale, tra Q1, Q2 e Q3, andremo a conoscere la composizione della griglia di partenza: appuntamento alle ore 15 di sabato 31 luglio, Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. COME ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Ladelledel Gran Premio didi Formula 1. Caccia alla pole all’Hungaroring, dove si rinnova l’ennesimo duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con Valtteri Bottas terzo incomodo e le Ferrari che su una pista abbastanza incline alle proprie caratteristiche non starà a guardare con Leclerc e Sainz. Un’ora nel corso della quale, tra Q1, Q2 e Q3, andremo a conoscere la composizione della griglia di partenza: appuntamento alle ore 15 di sabato 31 luglio, Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gliin tempo reale. COME ...

Advertising

zazoomblog : LIVE F1 GP Ungheria 2021 in DIRETTA: FP3 qualifiche e griglia di partenza in tempo reale - #Ungheria #DIRETTA:… - tommasocailotto : Alle 21:30 correrò per i preparativi del campionato: La gara sarà diversa: 4 team da 4 piloti. La livrea sarà ugua… - alex_crupi : RT @CircusFuno: DIRETTA | Gp Ungheria F1 2021: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing, Foto, Video ] - CircusFuno : DIRETTA | Gp Ungheria F1 2021: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing, Foto, Video ] - FederazioneE : Siamo #live con la finale delle Qualifiche Nazionali #FIDE per #Tekken7. Seguila su -