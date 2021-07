Jamie Lee Curtis | Sono orgogliosa di mia figlia trans | tra un anno si sposa

(Di venerdì 30 luglio 2021) Attrice, produttrice e grazie al film 'Mother Nature' pure regista e sceneggiatrice,Leeè da anni mamma. In una recentissima intervista, e con il consenso della diretta interessata, ha ...

Attrice, produttrice e grazie al film 'Mother Nature' pure regista e sceneggiatrice,Curtis è da anni mamma. In una recentissima intervista, e con il consenso della diretta interessata, ha parlato della figlia trans e di come sia fiera di lei: "Ho assistito con meraviglia e ...Curtis sulla figlia transgender Ruby: "Sarò io a celebrare il suo matrimonio" La popolare attrice è madre di due figli adottivi e ha raccontato che sarà lei a officiare la cerimonia che ...L'attrice ha confessato di avere assistito con meraviglia e orgoglio alla transizione della figlia 25enne Ruby ...Il percorso di scoperta della vera sessualità di Ruby e la sua decisione di procedere a una transizione hanno aiutato l’attrice a «capire che il genere sessuale non è fisso» ...