Il salernitano Andrea Karol Gonnella giocherà con il Cagliari

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Piccolo, centrocampista classe 2007, vola in Sardegna per far parte della squadra giovanile del. Il giovane, negli ultimi tempi, era stato richiesto da diversi club, tra questi Genoa, Empoli e Benevento., che gioca a calcio dall’età di 7 anni, fino ad ora ha vestito le maglie di Millennium, Sport Hub e Quartieri Orientali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

