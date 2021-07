Gianmarco Tamberi accede alla finale del salto in alto (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella notte italiana di oggi, sono iniziate a Tokyo le prime prove di atletica, con diversi atleti azzurri scesi in pista per iniziare a competere e provare ad arricchire il medagliere dell’Italia. Nel salto in alto, Gianmarco Tamberi ha centrato l’obiettivo finale, che avrà luogo domenica alle 12.10, ora italiana. Durante la notte, gli azzurri sono stati presenti anche nei 3000 siepi, lancio del disco e 400 ostacoli maschili e nei 400 ostacoli e 800 metri femminili. Quale salto è valso a Tamberi la finale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella notte italiana di oggi, sono iniziate a Tokyo le prime prove di atletica, con diversi atleti azzurri scesi in pista per iniziare a competere e provare ad arricchire il medagliere dell’Italia. Nelinha centrato l’obiettivo, che avrà luogo domenica alle 12.10, ora italiana. Durante la notte, gli azzurri sono stati presenti anche nei 3000 siepi, lancio del disco e 400 ostacoli maschili e nei 400 ostacoli e 800 metri femminili. Qualeè valso ala...

