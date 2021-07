Atp Atlanta 2021: programma, orari e ordine di gioco sabato 31 luglio (Di sabato 31 luglio 2021) Il programma di sabato 31 luglio al torneo Atp 250 Atlanta Open 2021: ecco gli orari e l’ordine di gioco di giornata. L’Italia torna in campo con Jannik Sinner, che farà coppia con lo statunitense Opelka per sfidare Arevalo-Reyes Varela. Poi spazio al torneo individuale con due incontri, mentre in chiusura tornerà il doppio. Di seguito il programma dettagliato di giornata. IL TABELLONE IL MONTEPREMI ordine DI gioco sabato 31 luglio: STADIUM COURT A partire dalle 18.00 ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Ildi31al torneo Atp 250Open: ecco glie l’didi giornata. L’Italia torna in campo con Jannik Sinner, che farà coppia con lo statunitense Opelka per sfidare Arevalo-Reyes Varela. Poi spazio al torneo individuale con due incontri, mentre in chiusura tornerà il doppio. Di seguito ildettagliato di giornata. IL TABELLONE IL MONTEPREMIDI31: STADIUM COURT A partire dalle 18.00 ...

