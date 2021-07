Ascolti TV | Giovedì 29 luglio 2021. A Doc in replica basta il 12.8% per vincere, bene Battiti (10.2%), Canale5 7.2% (Di venerdì 30 luglio 2021) Gregorio Paltrinieri - Tokyo 2020 Nella serata di ieri, Giovedì 29 luglio 2021, su Rai1 la replica di Doc – Nelle tue Mani ha conquistato 1.905.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Mandela – La lunga strada verso la libertà ha incollato davanti al video 1.043.000 spettatori con uno share del 7.2%. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 960.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Battiti Live ha raccolto 1.379.000 spettatori pari al 10.2%. Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu in replica è seguito da 907.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Duro da uccidere ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 luglio 2021) Gregorio Paltrinieri - Tokyo 2020 Nella serata di ieri,29, su Rai1 ladi Doc – Nelle tue Mani ha conquistato 1.905.000 spettatori pari al 12.8% di share. SuMandela – La lunga strada verso la libertà ha incollato davanti al video 1.043.000 spettatori con uno share del 7.2%. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 960.000 spettatori (6.3%). Su Italia1Live ha raccolto 1.379.000 spettatori pari al 10.2%. Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu inè seguito da 907.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Duro da uccidere ...

