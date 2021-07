Amici 21, Anna Pettinelli fatta fuori da un ex vincitore del talent? Il rumors (Di venerdì 30 luglio 2021) Sul web si vocifera che potrebbe esserci una new entry tra i professori di Amici 21: il vincitore Alberto sarebbe vicino alla cattedra di canto Anna PettinelliAmici 21 quest’anno partirà con largo anticipo, infatti, manca giusto un mese e mezzo per il grande ritorno tra i banchi di scuola. In rete, ovviamente, iniziano a circolare le prime news che riguardano sia i professori di questa edizione che i giudici. In particolar modo sul web si è parlato di un addio di Anna Pettinelli e di un ritorno di un ex allievo. Anna ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Sul web si vocifera che potrebbe esserci una new entry tra i professori di21: ilAlberto sarebbe vicino alla cattedra di canto21 quest’anno partirà con largo anticipo, infatti, manca giusto un mese e mezzo per il grande ritorno tra i banchi di scuola. In rete, ovviamente, iniziano a circolare le prime news che riguardano sia i professori di questa edizione che i giudici. In particolar modo sul web si è parlato di un addio die di un ritorno di un ex allievo....

Advertising

anna_verzi : RT @leonemaschio: Bella gente giorno spero buono a tutti voi amici del mio ?? @liliaragnar @Eclissi18 @Elisa34012803 @elisabe33314234 @Susy_… - anna_dell2 : RT @ZanforlinOrfeo: Un abbraccio a tutti gli amici che fanno parte della mia vita! Un tesoro prezioso! #amici #amicizia #amicizie #amiche… - MaryBroderson : RT @Hakflak: @DavLucia @BrindusaB1 @Matibo11 @scastaldi9 @lagatta4739 @ghegola @PasqualeTotaro @karmendida @FlaminiMarina @Rebeka80721106 @… - anna_f81 : @franper81 Mi basta la mia allora. Come non detto, amici come prima. - Mariann39906590 : RT @LinguaLungaa: @Mariann39906590 Grazie meravigliosa Padrona Anna, per tenermi il culo aperto e ben allenato, così sono sempre pronto a s… -