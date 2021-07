Zingaretti contro Montesano: “Perché ti sei ridotto così?” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Ho visto che anche Enrico Montesano ha detto in un video social che ho fatto 4 vaccini. Rilancia un falso, visto che si trattava di vecchie foto di campagne antinfluenzali di qualche anno fa. I metodi sono questi”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che poi si rivolge direttamente all’attore, in questi giorni tornato alla ribalta per le sue prese di posizione contro il green pass obbligatorio: “Enrico Perché ti sei ridotto cosi? Sei hai le tue idee hai tutto il diritto di esprimerle, ma di infangare gli altri meno. Anzi questo diritto non ce l’hai”. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) “Ho visto che anche Enricoha detto in un video social che ho fatto 4 vaccini. Rilancia un falso, visto che si trattava di vecchie foto di campagne antinfluenzali di qualche anno fa. I metodi sono questi”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola, che poi si rivolge direttamente all’attore, in questi giorni tornato alla ribalta per le sue prese di posizioneil green pass obbligatorio: “Enricoti seicosi? Sei hai le tue idee hai tutto il diritto di esprimerle, ma di infangare gli altri meno. Anzi questo diritto non ce l’hai”. L'articolo ...

