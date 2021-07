Unicredit tratta in esclusiva con il Mef per Mps (Di giovedì 29 luglio 2021) Unicredit e il ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sua qualità di azionista di maggioranza di Banca Monte dei Paschi di Siena, hanno approvato i presupposti per una potenziale operazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021)e il ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sua qualità di azionista di maggioranza di Banca Monte dei Paschi di Siena, hanno approvato i presupposti per una potenziale operazione ...

Advertising

iconanews : Unicredit tratta in esclusiva con il Mef per Mps - fisco24_info : Unicredit tratta in esclusiva con il Mef per Mps: Sul piatto le attività commerciali del Monte dei Paschi - VeritaBocca : @_SarCaustic @walter0309 @fattoquotidiano Hai ragione, si tratta di un prestito erogato da UniCredit e garantito da… -