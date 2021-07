Ufficiale | Godano alla Fiorenzuola

(Di giovedì 29 luglio 2021) U.S.1922 comunica ufficialmente di aver acquisito i diritti per le prestazioni sportive di Alessandro, esterno offensivo classe 1997, per la stagione di Serie C 2021/2022 con opzione di per la stagione 2022/2023. Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver acquisito i diritti per le prestazioni sportive di Alessandro Godano, esterno offensivo classe 1997, per la stagione di Serie C 2021/2022 ...Esterno offensivo classe 1997, con la maglia del Rende Calcio, con cui tra il 2017 ed il 2020 ha collezionato 51 presenze in Serie C con 2 reti e 3 assist ...