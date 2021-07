Torino: Bremer rientra in gruppo, Baselli si ferma (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuova giornata di preparazione per il Torino a Santa Cristina. La doppia seduta odierna è iniziata al mattino con una suddivisione tra parte atletica in palestra e lavoro tattico in campo. Nel pomeriggio invece esercitazioni tecniche con partita finale a tempo ridotto. Buone notizie per Juric che ha ritrovato Bremer in gruppo. Affaticamento lieve per Baselli che ha terminato anzitempo l’allenamento. Il programma di domani prevede una seduta mattutina alle ore 9.30 al campo “Mulin da Coi”, cui seguirà la partenza alla volta di Rennes dove sabato il Toro disputerà l’amichevole contro la locale formazione bretone. ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuova giornata di preparazione per ila Santa Cristina. La doppia seduta odierna è iniziata al mattino con una suddivisione tra parte atletica in palestra e lavoro tattico in campo. Nel pomeriggio invece esercitazioni tecniche con partita finale a tempo ridotto. Buone notizie per Juric che ha ritrovatoin. Affaticamento lieve perche ha terminato anzitempo l’allenamento. Il programma di domani prevede una seduta mattutina alle ore 9.30 al campo “Mulin da Coi”, cui seguirà la partenza alla volta di Rennes dove sabato il Toro disputerà l’amichevole contro la locale formazione bretone. ...

