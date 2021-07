STMicroelectronics | Chery | “è in una posizione solida” Titolo accelera al rialzo

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –‘è in unadal punto di vista patrimoniale e per quanto riguarda liquidità e conti. Così Jean-Marc, amministratore delegato della società che, durante la conference call sui risultati del secondo trimestre e del primo semestre, ha ricordato come la società abbia mantenuto la propria solidità finanziaria, come dimostrano la redditività operativa e la generazione di flusso di cassa. Il, già ben intonato nelle prime ore della seduta,ale passa di mano in forte ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : STMicroelectronics Chery

Borsa Italiana

'è in una posizione solida dal punto di vista patrimoniale e per quanto riguarda liquidità e conti. Così Jean - Marc, amministratore delegato della società che, durante la ...'e' in una posizione solida' dal punto di vista patrimoniale e per quanto riguarda liquidita' e conti. Lo ha detto Jean - Marc, amministratore delegato della societa', durante ...(Teleborsa) – STMicroelectronics ‘è in una posizione solida dal punto di vista patrimoniale e per quanto riguarda liquidità e conti. Così Jean-Marc Chery, amministratore delegato della società che, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - StMicroelectronics 'e' in una posizione solida' dal punto di vista patrimoniale e per quanto riguarda liquidita' e conti. Lo ha detto Jean-Marc Chery, ...