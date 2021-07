Steam Deck nasce perché ' i giocatori non hanno mai avuto un grande hardware portatile'

(Di giovedì 29 luglio 2021) Valve ha annunciato da pocoe ha svelato vari dettagli sulla console/PC. In una nuova intervista di IGN, si è parlato delle origini del dispositivo. Il presidente e co-fondatore della compagnia, Gabe Newell, ha affermato cheè iniziato come una "conversazione naturale" su come Valve avrebbe dovuto contribuire ai giochi per PC in futuro, e ha anche svelato alcuni dei primi nomi per. "Molte volte le conversazioni che abbiamo internamente riguardano 'come possiamo contribuire? Come possiamo aggiungere qualcosa alla community PC?'", spiega Newell. "Quindi non è stata una conversazione così strana. ...

Gabe Newell ha descritto l'apertura dei PC come il "superpotere" della piattaforma e ha messo, personalizzabile, in "contrasto" con le piattaforme chiuse come le console. In un'intervista con IGN, il co - fondatore di Valve ha parlato della filosofia alla base di. " La ...Valve ha apparentemente cambiato la data di disponibilità per il suosul suo sito ufficiale. In precedenza, era stato dato un periodo di tre mesi per le prenotazioni, che ora è stato modificato fino al secondo trimestre del 2022. Originariamente segnalato da ...Steam offre ai suoi utenti un nuovo gioco gratis per passare il tempo, ma avete a disposizione poco tempo per poterlo riscattare.Steam Deck: Valve cambia le date di disponibilità con il modello base ora atteso dopo il secondo trimestre del 2022.