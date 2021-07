Sono 6.171 nuovi casi di Covid e 19 i decessi. Aumentano ricoveri e terapie intensive

Advertising

Coronavirus, il bollettino del 29 luglio 2021: 6.nuovi casi, 19 morti, tasso di positività sale al 2,7%.6.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.696.invece 19 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state ...Italia, il di oggi giovedì 29 luglio 2021.6.contagiati e 19 morti su 224.790 tamponi. 1.825 i guariti e +11 per le terapie intensive. Aumentano i ricoveri (+45). Tasso di positività: 2,7% (+0,5%). 67.003.275 dosi di vaccino ...Il tasso di positività registra un incremento passando dal 2,3% al 2,7%. La regione che registra il maggior numero di nuovi casi è ancora il Lazio ...Nel Lazio 780 casi, in Toscana 748 e in Veneto 737 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Salgono seppure non di molto i nuovi casi di Covid-19 in Italia: quelli registrati nelle ultime 24 or ...