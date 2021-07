Solar Ash | trailer con la data di uscita per PS4 | PS5 e PC – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 29 luglio 2021)Ash, il nuovo gioco dei creatori di Hyper Light Drifter, annuncia ladicon unper PS4, PS5 e PC via Epic Games Store..Ash, il nuovo gioco dei creatori di Hyper Light Drifter, ha finalmente unadi. Annapurna Interactive l’ha annuncia con un: questa stilosa avventura arriverà il 26 ottobre su PS4, PS5 e PC via Epic Games Store. Come da DNA di Heart Machine,Ash è un gioco stilisticamente accattivante, grazie all’utilizzo di colori molto accesi, oltre che di un design molto ...

Advertising

GamingToday4 : Solar Ash: trailer con la data di uscita per PS4, PS5 e PC - Multiplayerit : Solar Ash: trailer con la data di uscita per PS4, PS5 e PC - Stoupwhiff : Durante lo Showcase di Annapurna Interactive è stata svelata la data d’uscita di Solar Ash, il nuovo titolo di Hear… - misteruplay2016 : Solar Ash dai creatori di Hyper Light Drifter ha una data di uscita e uno splendido trailer gameplay - GamingTalker : Solar Ash, svelata la data di uscita del team di Hyper Light Drifter -

Ultime Notizie dalla rete : Solar Ash

Everyeye Videogiochi

In questo frangente scopriremo novità su giochi comee Stray , ma, come precisato dal trailer di annuncio, ci saranno anche nuovi reveal di giochi e nuovi video gameplay di titoli già ...Durante l'evento in diretta, gli sviluppatori hanno annunciato che mostreranno nuovi video gameplay di Stray ,, Neon White e altri giochi molto attesi, più una piccola sorpresa che secondo ...Tiriamo le somme su quello che è stato mostrato all’ Annapurna Interactive Showcase di questo 29 luglio. The Artful Escape: Già annunciato circa 2 anni ...L'Annapurna Interactive Showcase ha sorpreso tutti per qualità e quantità: ecco tutti gli indie mostrati durante l'interessante conferenza.. L'Annapurna Interactive Showcase ha sorpreso tutti per ...