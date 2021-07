Lopez-Affleck: ritorno di fiamma (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ombrellone, il sole, la spiaggia chiamano frivolezza, riviste salottiere, argomenti fru fru, quella vacuità di cui abbiamo bisogno chè tanto di tutto il resto, si sa, “se ne parla a settembre”. Ecco che allora a darci una gioia, a soddisfare questo languore di superficialità, a stimolare l’acquolina in bocca dei gossippari arriva una notiziona dal bel mondo americano. Eddai che lo sapete anche voi che c’è stato un ritorno di fiamma bollente. Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati, gli AffLopez (nome coniato da me medesima e preferito al vecchio “Bennifer” l, perché alla fine ‘sti due non sono gli ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ombrellone, il sole, la spiaggia chiamano frivolezza, riviste salottiere, argomenti fru fru, quella vacuità di cui abbiamo bisogno chè tanto di tutto il resto, si sa, “se ne parla a settembre”. Ecco che allora a darci una gioia, a soddisfare questo languore di superficialità, a stimolare l’acquolina in bocca dei gossippari arriva una notiziona dal bel mondo americano. Eddai che lo sapete anche voi che c’è stato undibollente. Bene Jennifersono tornati, gli Aff(nome coniato da me medesima e preferito al vecchio “Bennifer” l, perché alla fine ‘sti due non sono gli ...

