L’Esorcista | annunciata una trilogia sequel da Blumhouse

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 29 luglio 2021) La famosa casa di produzione ha annunciato di voler investire milioni di dollari in una nuovadel film originale “”: laaveva specificato che “Halloween” sarà la fonte di ispirazione Quest’ultima è stata la fautrice di alcuni remake ehorror riusciti e apprezzati come “Halloween”, “L’uomo invisibile” e “Giovani Streghe- il rito delle streghe”. Il prossimonon poteva non essere “” visto che è sempre stato il film horror per eccellenza, rimasto nel cuore di molti e sicuramente sarà una bella sorpresa vedere ...