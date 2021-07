Il risiko draghiano e Unicredit su Mps (Di giovedì 29 luglio 2021) La strada di Mps verso Unicredit è aperta anche se lastricata di “se” e di “ma” a giudicare dalle condizioni poste dall’istituto guidato da Andrea Orcel, che ha subordinato l’eventuale acquisizione della banca pubblica, dopo la trattativa in esclusiva con il Mef annunciata ieri sera, al “positivo esito della verifica della sussistenza dei requisiti essenziali dell’operazione”. Parole di prassi, probabilmente, che vogliono sottolineare quello che Orcel e Jean Pierre Mustier prima di lui ha detto più volte e cioè che l’operazione deve avere un impatto neutro sul patrimonio di Unicredit. Cioè Mps non può e non deve essere una zavorra. Evidentemente, le ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) La strada di Mps versoè aperta anche se lastricata di “se” e di “ma” a giudicare dalle condizioni poste dall’istituto guidato da Andrea Orcel, che ha subordinato l’eventuale acquisizione della banca pubblica, dopo la trattativa in esclusiva con il Mef annunciata ieri sera, al “positivo esito della verifica della sussistenza dei requisiti essenziali dell’operazione”. Parole di prassi, probabilmente, che vogliono sottolineare quello che Orcel e Jean Pierre Mustier prima di lui ha detto più volte e cioè che l’operazione deve avere un impatto neutro sul patrimonio di. Cioè Mps non può e non deve essere una zavorra. Evidentemente, le ...

