Il centrodestra vola nei sondaggi: testa a testa tra Salvini e Meloni (Di giovedì 29 luglio 2021) Il centrodestra resta la coalizione con percentuale più alta. Lega e Fratelli d'Italia in testa con il 20% ciascuno. Male il Pd. Torna a crescere il M5s Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) Il centrodestra resta la coalizione con percentuale più alta. Lega e Fratelli d'Italia incon il 20% ciascuno. Male il Pd. Torna a crescere il M5s

Ultime Notizie dalla rete : Il centrodestra vola Il centrodestra vola nei sondaggi: testa a testa tra Salvini e Meloni Il centrodestra è in testa. Con il 48,7% , la coalizione che comprende Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia è quella che raccoglie la maggior parte delle preferenze degli italiani secondo la ...

