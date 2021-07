Grave infezione al cuore, 28enne salvata con un’operazione a Bari La giovane donna è in dialisi per insufficienza renale (Di giovedì 29 luglio 2021) Di seguito il comunicato: Un caso cardiochirurgico complesso è stato trattato con successo a Ospedale Santa Maria di Bari, Struttura Polispecialistica di GVM Care & Research accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Una donna di 28 anni, in dialisi per un’insufficienza renale, era andata incontro ad un’infezione che aveva portato a sviluppare una batteriemia, causa di una Grave endocardite (infiammazione del rivestimento delle pareti interne del cuore, l’endocardio). “L’infezione aveva danneggiato irrimediabilmente la valvola ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 luglio 2021) Di seguito il comunicato: Un caso cardiochirurgico complesso è stato trattato con successo a Ospedale Santa Maria di, Struttura Polispecialistica di GVM Care & Research accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Unadi 28 anni, inper un’, era andata incontro ad un’che aveva portato a sviluppare una batteriemia, causa di unaendocardite (infiammazione del rivestimento delle pareti interne del, l’endocardio). “L’aveva danneggiato irrimediabilmente la valvola ...

